Kızlar Turhal’ı konuk edecek

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın konuk edecekleri Turhal Mehmet Akif Ersoy İlkokulu karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Play-Off müsabakaları öncesinde Turhal maçının kendileri için iyi bir hazırlık olacağına değinen Atmaca, ‘’Turhal müsabakasında değişik taktikler deneyerek takımımız Play-Off’lara hazırlamaya çalışacağız. Turhal müsabakası sonrasında da hazırlıklarımız aralıksız sürecektir’’ dedi.