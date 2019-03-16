Kızlar Turhal’ı konuk edecek

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın konuk edecekleri Turhal Mehmet Akif Ersoy İlkokulu karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Play-Off müsabakaları öncesinde Turhal maçının kendileri için iyi bir hazırlık olacağına değinen Atmaca, ‘’Turhal müsabakasında değişik taktikler deneyerek takımımız Play-Off’lara hazırlamaya çalışacağız. Turhal müsabakası sonrasında da hazırlıklarımız aralıksız sürecektir’’ dedi.
16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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