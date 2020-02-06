KIZLAR TOKAT’TA

Son 6 yılın şampiyonu Cumhuriyet Ortaokulu bugün başlayın 9 Şubat tarihinde tamamlanacak olan grup müsabakalarında hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde grup müsabakalarına katılacak olan Cumhuriyet Ortaokulu, Amasya, Giresun, İstanbul, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat takımlarıyla mücadele edecek. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda mücadele edeceği takımların bugün belli olacak olan Cumhuriyet Ortaokulu güçlü rakiplerin bulunduğu grup müsabakalarında ellerinden gelenin en iyisini yaparak bir üst tura çıkmak istiyor. Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, yıllardır okul sporlarında birinci olan Cumhuriyet Ortaokulu kız hentbol takımının grup müsabakalarında başarılı olacağına inandığını söyledi. Güçlü takımların yer aldığı grup müsabakalarında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Geçtiğimiz yıllarda takımımız ile grup müsabakalarından çıkmayı başarmıştık. Şimdi yine grup müsabakalarından bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum. Bu müsabakalar için çok çalıştık ve kızlarımız gerçekten çok yetenekliler. Çalışmalarımızın meyvelerini alacağımıza inancımız tamdır. İyi bir kura çekerek turnuvaya galibiyet ile başlamak istiyoruz’’ dedi.