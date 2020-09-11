Kızlar tempo arttırdı

İlk defa mücadele edecekleri Birinci Lig’de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen kırmızı siyahlı ekip, her geçen gün antrenman temposunu arttırarak hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde haftanın belirli günleri teknik taktik, belirli günleri ise kondisyon ve koordinasyon çalışmaları yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligin sürpriz takımlarından biri olmayı hedefliyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yoğun bir şekilde hazırlandıkları ligde bu sezen kalıcı olmak istediklerini söyledi. yabancısı oldukları Birinci ligde başarıyı yakalamak adına hazırlıklara erkenden başladıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Tamamı Yozgatlı sporculardan oluşan takımımız bu sezon birinci ligde sürpriz yapacak. Çok zor ve güçlü takımların, maddi durumları çok iyi olan kulüplerin yer aldığı bir ligde tutuna bilmek ve adından söz ettiren bir kulüp olabilmek için çok çalışıyoruz. Erken kalkan erken yol alır deyiminde olduğu gibi biz hazırlıklarımıza erken başladık ve çalışmalarımızın meyvelerini de lig başladığında göstereceğimiz performans ile alacağımıza inanıyorum’’ dedi.