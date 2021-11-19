Kızlar telafi peşinde

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yarın Gaziantep deplasmanında Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya gelecek. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşma Oğuzeli Spor Salonunda oynanacak. Antrenörü Enis Atmaca, konuk ettikleri Elazığ temsilcisi karşısında tutuk bir oyun sergilediklerini, aynı hataları yapmamak için hafta içerisinde çok iyi çalıştıklarını söyledi. Atmaca, ‘’Rakibimiz karşısında istediğimiz oyunumuzu oynayıp, galibiyetle dönmek istiyoruz. Alacağımız galibiyetle hem içeride kaybettiğimiz puanları telafi edip hem de önümüzdeki maçlar için moral olacaktır. Bu bilinçle hazırlandık, deplasmandan istediğimizi alıp döneceğimize olan inancımız tamdır’’ ifadelerini kullandı. Hentbol takımı, bugün sabah saatlerinde yapacağı son antrenmanın ardından Gaziantepe gitmek üzere yola çıkacak.