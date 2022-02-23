Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlar telafi peşinde

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:02
Kızlar telafi peşinde

Hafta sonu deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynadığı müsabakayı kaybeden kırmızı siyahlı ekip Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağı müsabakayı kazanarak mağlubiyetini telafi etmeyi amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Beta Transformatör Adasokağı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup oldukları rakiplerini yenmek istediklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak hem ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını almak istiyoruz hem de Sivas Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi etmeyi amaçlıyoruz. Cumartesi gününe kadar Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğiz. Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İlk dört takım arasına kalma mücadelesi veren Beta Transformatör Adasokağı karşısında taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancım tam’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Telafi PeşindeYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberHentbolKadınlarBirinciLigAGrubuYozgatAileveSosyalPolitikalarGençliksporMüsabakaHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor’da Kaman hazırlıkları
Yozgatspor’da Kaman hazırlıkları
Akbay ilkokulunun başarısı
Akbay ilkokulunun başarısı
Lig hazırlıkları sürüyor
Lig hazırlıkları sürüyor
Engelliler Niğde’ye de acımadı
Engelliler Niğde’ye de acımadı
Sorgun nihayet
Sorgun nihayet
Yeni Kızıltepespor’u konuk ediyor
Yeni Kızıltepespor’u konuk ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim