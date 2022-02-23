Kızlar telafi peşinde

Hafta sonu deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynadığı müsabakayı kaybeden kırmızı siyahlı ekip Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağı müsabakayı kazanarak mağlubiyetini telafi etmeyi amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Beta Transformatör Adasokağı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup oldukları rakiplerini yenmek istediklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak hem ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını almak istiyoruz hem de Sivas Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi etmeyi amaçlıyoruz. Cumartesi gününe kadar Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğiz. Beta Transformatör Adasokağı ile oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. İlk dört takım arasına kalma mücadelesi veren Beta Transformatör Adasokağı karşısında taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancım tam’’ dedi.