Kızlar tekledi

Ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynadığı müsabakayı farklı bir skor ile kazanan kırmızı siyahlı ekip, bu müsabakanın rövanşını rakibine bırakmak istemiyordu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçti. Müsabakanın ilk devresini ev sahibi ekip Artvin 7 Martspor 13-12 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da iki takım başa baş bir oyun ortaya koydu. 60 dakika sonrasında ise maç 29-29 berabere tamamlandı. Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Levent Ulaş Bilgi, Bilal Pehlivan hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Artvin 7 Martspor, kazandığı 6 tane 7 metre atışından 5’ini golle sonuçlandırırken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise kazandığı 4 tane 7 metre atışından 3’ünü golle sonuçlandırdı. Ev sahibi Artvin 7 Martspor’da Seray Altun attığı 10 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Altun’u 5 gol ile Ece Ersöz, 4’er gol ile Azra Akça, Tülay Tiryaki, 3’en gol ile Çiğdem Dedecan Oğluoğlu, Sudenaz Eryiğit takıp etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Semanur Buse Baran 7, Zeynep Yüksektepe 6, Hilal Doğan 5, Zehra Karaboğaz 2, Elif Özdeniz ise 1 gol attı. Ev sahibi Artvin 7 Martspor’da Büşra Nur Atalay, Sudenaz Eryiğit bir defa, Tülay Tiryaki ise iki defa iki dakika cezası alırken, Çiğdem Dedecan Oğluoğlu ve Sudenaz Eryiğit sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran, Sakine Doğan birer kez, Hilal Doğan ise iki kez iki dakika cezası alırken, Semanur Buse Baran ve Zehra Karaboğaz sarı kart gördü. Ayrıca Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Zehra Karaboğaz gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.