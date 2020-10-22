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Kızlar Tekirdağ’ı gözüne kestirdi

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yaptıkları antrenman ile sürdürdü.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:01
Kızlar Tekirdağ’ı gözüne kestirdi

Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecekler rakiplerini yenmek isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü zirve mücadelesi veren Tekirdağspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Tekirdağspor karşısında oyuncularının sahada galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getiren Atmaca, ‘’Biz gücümüzün farkındayız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ancak bazen istemediğimiz beklemediğimiz şeyler oluyor. Yedek oyuncumuz yok, bu nedenle de yoğun efor sarf eden oyuncularımı dinlendirme fırsatı bulamıyorum. Ayrıca takımda üst üste yaşadığımız sakatlık problemleri de bizi sıkıntıya soktu. Bu hafta Zeynep ve Buse arkadaşlarımız sakat sakat mücadele etmek zorunda kalacaklar. Elimizden gelenin en iyisini yapmak ve sahadan galibiyet ile ayrılmak için mücadele ediyoruz. Tekirdağspor karşısında da puanlarla döneceğimize inanıyoruz’’ dedi.

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Kızlar Tekirdağ’ı Gözüne Kestirdi
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