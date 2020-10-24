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Kızlar Tekirdağ karşısında

KADINLAR Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Tekirdağ Atatürk Spor Salon’unda saat 13.00’da Tekirdağspor ile karşı karşıya gelecek.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:25
Kızlar Tekirdağ karşısında

Başından buyana yoğun bir şekilde Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakaya hazırlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı dün sabah son hazırlıklarını tamamlayarak Tekirdağ’a gitmek için yola çıktı. Güçlü rakiplerini yenmek isteyen Yozgat temsilcisi sahada ellerinden gelenin en iyisini yaparak iki puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Tekirdağ deplasmanına galibiyet için gittiklerini söyledi. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan birisi olan Tekirdağspor karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inandığına vurgu yapan Atmaca, güçlü rakipleri karşısında iki puan almak istediklerini belirtti. Ligin en genç ve tecrübesiz takımı olduklarının altını çizen Atmaca, yedek oyuncu olmamasının sıkıntısını şimdiye kadar oynadıkları müsabakalarda çektiklerini oyuncularını saha içerisinde dinlendirme fırsatı bulamadıklarını anlattı. Tekirdağspor ile oynayacakları müsabakada iki oyuncusunun da sakat sakat mücadele edeceğini hatırlatan Atmaca, bütün olumsuzluklara rağmen iyi mücadele ile iki puanı alarak Yozgat’a döneceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

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Kızlar Tekirdağ Karşısında
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