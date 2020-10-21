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Kızlar Tekirdağ'a yöneldi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımı cumartesi günü deplasmanda Tekirdağspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:34
Kızlar Tekirdağ'a yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımı güçlü rakibini deplasmanda yenmek istiyor. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Celal Atik Spor Salon’unda çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımında sakat oyuncuları Buse ve Zeynep’te takım ile birlikte çalışmalara başladı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü yine çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Çok zor bir fikstürlerinin olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Ligin ilk dört haftalık bölümünde hep şampiyonluk mücadelesi veren ve çok iyi oyuncular transfer etmiş olan takımlarla mücadele ettik ve ediyoruz. Ligde çıktığımız ilk üç maçta ligin namağlup ve şampiyonluğun en büyük adaylarına karşı oynadık elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ama kaybettik. Bu hatada da Tekirdağspor ile karşı karşıya geleceğiz. Tekirdağspor’da ligde şampiyonluk mücadelesi veren bir başka takım. Güçlü rakibimiz karşısında da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız’’ dedi. 

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Kızlar Tekirdağa Yöneldi
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