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Kızlar tek sayı ile kaybetti

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Elazığ deplasmanında rakibine bir sayı farkla 31-30 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:33
Kızlar tek sayı ile kaybetti

 Ligin ilk yarısında da rakibine mağlup olan kırmızı siyahlı ekip deplasmanda da Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımına 31-30 mağlup oldu. Ligde çıktığı son üç müsabakasını da kaybeden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı taraftarlarını üzmeye devam etti. Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Halil Kılıç, Hamza Sukan hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Gizem Dilek attığı 9 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Dilek’i 7 gol ile Feyza Nur Öztürk, 6 gol ile Fatma Tabanyeli, 4 gol ile Yeşil Alp, 2 gol ile Eylül Şilan Yalçın, 1’er gol ile de Beyza Nur Uslu, Meriç Kaya ve Lizge Şık takım etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven attığı 11 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Kırmızı siyahlı ekipte Hilal Doğan 7, Zeynep Yüksektepe 5, Zehra Karaboğaz 4, Elif Özdeniz ise 3 gol atarak takımına katkı sağladı. Ev sahibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Gizem Dilek, Yeşim Alp ve Lizge Şık sarı kart, Fatma Tabanyeli ise kırmızı kart görürken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Zeynep Yüksektepe, Semanur Buse Baran, Hilal Doğan sarı kart görünken, Zeynep Yüksektepe ile Semanur Buse Baran kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ev sahibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımında Yeşim Alp, Lizge Şık 1’er kez, Feyza Nur Öztürk, Gizem Dilek ve Meriç Kaya iki kez, Fatma Tabanyeli ise üç kez iki dakika cezası alırken Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Elif Özdemir ve Hilal Doğan bir kez, Zehra Karaboğaz iki kez, Zeynep Yüksektepe ve Semanur Buse Baran ise üçer kez iki dakika cezası aldı. 

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