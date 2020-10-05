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Kızlar, tecrübe kazanıyor

KADINLAR Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk defa mücadele ettiği ligde çıktığı ilk müsabakasında heyecanının kurbanı oldu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:43
Kızlar, tecrübe kazanıyor

Deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya gelen Yozgat temsilcisi güçlü rakibi karşısında tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve sahadan 42-22 mağlup ayrıldı. Tamamı Yozgatlı sporculardan oluşan ve yaş sınırlaması nedeniyle yedek oyuncuları olmadan sahaya çıkmak zorunda kalan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında heyecanlanınca mağlubiyetten kurtulamadı. Şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen ve 3 milli oyuncu ile birçok tecrübeli oyuncuyu kadrosunda bulunduran Polatlı Belediyespor karşısında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarı gol bulmakta sıkıntı yaşarken, ikinci yarı toparlanmasına karşılık tecrübesizliğinin de etkisi ile defansta etkili olamadı. Attığı gollere karşılık kalesinde de üst üste goller görün Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sahadan 42-22 mağlubiyet ile ayrıydı. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgat temsilcisinde Buse kırmızı kart ile oyun dışında kalınca yedek oyuncusu da bulunmadığı için müsabakayı kişi ile tamamlamak durumunda kaldı. 

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KızlarTecrübe Kazanıyor
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