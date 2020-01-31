KIZLAR TECRUBE KAZANDI

Antalya Muratpaşa Belediyespor, İstanbul Defnespor ve Konya Kasırgaspor takımlarının bulunduğu grupta mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı çıktığı ilk müsabakayı kazanmasına karşılık kalan müsabakalarını kaybedince turnuvaya grup aşamasında veda etti. Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde 35 Kulüp takımının katılımı ile gerçekleştirilen Küçük Kadınlar Türkiye Şampiyonasının ilk gününde Konya Kasırgaspor ile karşı karşıya gelen Yozgat temsilcisi güçlü rakibini mağlup ederek turnuvaya galibiyet ile başlamıştı. Kalan müsabakalarda tecrübesizliğinin kurbanı olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı iki müsabakayı da kaybedince kendi grubunu üçüncü sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Sürpriz yapmayı hedefledikleri turnuvada, favori takımların bulunduğu grupta mücadele ettiklerini söyledi. Hem ekonomik hem de tecrübe anlamında çok güçlü takımların bulunduğu grupta ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Atmaca, ‘’Turnuvaya galibiyet ile başladık. Bu galibiyetin devamını getirmek istedik ancak çıktığımız ikinci müsabakayı tecrübesizliğimiz nedeniyle basit hatalar yaparak kaybettik. Son maçımızda ise turnuvanın en favori takımı olan Muratpaşa Belediyespor ile karşılaştık. Güçlü rakibimiz karşısında da yenilince turnuvaya veda eden taraf olduk. Turnuvaya genç ve tecrübesiz bir ekip ile katıldık. Rakip oyunculardan küçük olan sporcularımız sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bu sene tecrübe kazandık ve oyuncularım ilerisi için umut verdiler. Bundan sonra katılacağımız turnuvalarda daha başarılı olacağımıza inanıyorum’’ dedi.