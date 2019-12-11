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Kızlar siyah bant ile çıktı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabakaya siyah bant ile çıktı.

Kızlar siyah bant ile çıktı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabakaya siyah bant ile çıktı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Kızlar siyah bant ile çıktı

Geçtiğimiz hafta Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Ordu Gençlerbirliği ile oynaması gereken müsabaka Ordu temsilcisinin trafik kazası geçirmesinden dolayı oynanmamıştı. Kazada Ordu Gençlerbirliği takımının 2 genç oyuncusu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bu nedenle Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin deplasmanında kollarına siyah bant takarak sahaya çıktılar. Ve bir kez daha Ordulu arkadaşlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundular. 

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Kızlar Siyah Bant Ile çıktı
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