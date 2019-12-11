Kızlar siyah bant ile çıktı

Geçtiğimiz hafta Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Ordu Gençlerbirliği ile oynaması gereken müsabaka Ordu temsilcisinin trafik kazası geçirmesinden dolayı oynanmamıştı. Kazada Ordu Gençlerbirliği takımının 2 genç oyuncusu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bu nedenle Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Artvin deplasmanında kollarına siyah bant takarak sahaya çıktılar. Ve bir kez daha Ordulu arkadaşlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundular.