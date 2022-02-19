Kızlar Sivas’ta

Ligde oynadığı son müsabakada Kızıltepe Spor Lisesi karşısında galibiyet alarak moral bulan kırmızı siyahlı ekip, galibiyet serisi yakalamak için Sivas Belediyespor’u deplasmanda yenmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın ligin ikinci sırasında buluna Sivas Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk devresinde güçlü rakiplerini Yozgat’ta mağlup etmeyi başardıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Yarın deplasmanda da rakibimizi yenerek üst sıralara tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz. Şuanda Grupta 11 puana sahibiz ve dördüncü sıradaki takımla aramızda sadece 4 puan fark var. Bu puan farkı kapanmayacak bir fark değil. Bizim hedefimiz ilk 4 takım arasına kalarak Süper Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Hedefimizden kopmamak için yarın deplasmanda güçlü rakibimiz Sivas Belediyespor’u mutlaka yenmemiz gerekiyor’’ dedi.