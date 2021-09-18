Kızlar Sivas karşısında

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mücadele eden Sivas Belediyespor ile bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında galibiyet kovalayacak. Bugün saat 13.30’da başlayacak olan müsabakada takımının son durumunu görme fırsatı bulacak olan Antrenör Enis Atmaca, ‘’Bu sezon zor geçecek olan ligde iyi bir sezon geçirebilmek adına yoğun bir şekilde antrenman yaparken fırsat buldukça da güçlü rakipler ile de hazırlık müsabakaları oynuyoruz. Oynadığımız hazırlık müsabakaları ile takımımın son durumunu görme fırsatı buluyorum. Bugün de ligin güçlü ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Geçen sezon Süper Lig’den düşen güçlü rakibimiz karşısında sahada galibiyet için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.