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Kızlar seriye bağladı

KADINLAR Hentbol İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda karşılaştığı Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu’nu net bir skorla 31-25 yenerek iyi bir çıkış yakaladı.

Kızlar seriye bağladı

KADINLAR Hentbol İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda karşılaştığı Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu’nu net bir skorla 31-25 yenerek iyi bir çıkış yakaladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Kızlar seriye bağladı

Müsabakanın başından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakayı 6 sayı farkla kazanmayı başardı. Hem defansta hem de ofansta etkili olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısını Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu karşısında 9-11 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun hakimiyetini tamamen eline alan Yozgat temsilcisi bulduğu üst üste goller ile rakibi karşısında farkı açmaya başladı. Müsabakanın sonlarına doğru da üstün oyununu sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşında müsabakayı 25-31 kazanmayı başardı. 

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