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Kızlar seriye bağladı

KADINLAR Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Artvin 7 Martspor’u 39-27 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:00
Kızlar seriye bağladı

Mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergileyerek 12 sayı fark atmayı başardı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakaya iyi başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ekip Artvin 7 Martspor karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında oyunun hep hakimi olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk devresini 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı üst üste bulduğu goller ile güçlü rakibi Artvin 7 Martspor karşısında saya farkını açtı. Müsabakayı 39-27 kazanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligde üst üste ikinci müsabakasını da kazanmış oldu. Geçtiğimiz sezon Artvin temsilcisi ile aynı gurupta yer alan ve güçlü rakibine iki müsabakada da yenilen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibinden bu galibiyet ile de geçen sezonun rövanşını da almış oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı takımında Hilal 10, Zeynep 8, Buse 7 ve Zehra 5 gol atarak galibiyette önemli rol oynarken konuk ekip Artvin 7 Martspor’da ise Sudenaz 11, Şenay ve Selma 6 gol atarken mağlubiyete engel olamadılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı aldığı bu galibiyet ile puanını 4’e yükseltirken puan cetvelinde de 10’uncu sıraya yükseldi.

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Kızlar Seriye Bağladı
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