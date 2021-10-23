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Kızlar seri istiyor

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Mardin deplasmanında Kızıltepe Spor Lisesi ile Kızıltepe Atatürk Spor Salon’unda saat 13.00’da karşı karşıya gelecek.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:45
Kızlar seri istiyor

Artvin 7 Martspor karşısında aldığı galibiyetin morali ile Kızıltepe karşısına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde seri yakalamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ikinci haftasında Artvin 7 Martspor ile oynadıkları müsabakayı kazanarak moral bulduklarını bugün Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacakları müsabakayı da kazanarak seri yakalamak istediklerini söyledi. Kızıltepe Spor Lisesi ile oynayacakları müsabakaya hafta başında başladıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini hatırlatan genç Antrenör Atmaca, oyuncularının durumunun iyi olduğunu tam kadro ile çıkacakları müsabakayı da kazanacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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Kızlar Seri Istiyor
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