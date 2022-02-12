Kızlar rövanşı istiyor

Ligin ilk yarısında rakibine bir sayı farkla yenilen kırmızı siyahlı ekip yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibini Yozgat’tan eli boş göndermek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın Kızıltepe Spor Lisesi’ni konuk edeceklerini söyledi. Bu zor müsabakayı kazanmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak rakibimiz Kızıltepe Spor Lisesi’nden ligin ilk yarısında oynadığımız müsabakanın rövanşını almak istiyoruz. Ligin ilk devresinde deplasmanda şansız bir şekilde bir sayı farkla yenildiğimiz müsabakanın rövanşında işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bu müsabakayı kazanarak geçen hafta kaybettiğimiz bir puanı da telafi etmek istiyoruz. Bu sezon ligin bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmeyi, hatta ilk 4 takım arasına girmeyi amaçlıyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz, ancak bizim dışımızdaki gelişmeler, dış etkenlerden dolayı önümüz bir çok kez kesildi. Buna rağmen biz yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.