Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlar rövanşı istiyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’da Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:13
Kızlar rövanşı istiyor

Ligin ilk yarısında rakibine bir sayı farkla yenilen kırmızı siyahlı ekip yarın taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibini Yozgat’tan eli boş göndermek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın Kızıltepe Spor Lisesi’ni konuk edeceklerini söyledi. Bu zor müsabakayı kazanmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak rakibimiz Kızıltepe Spor Lisesi’nden ligin ilk yarısında oynadığımız müsabakanın rövanşını almak istiyoruz. Ligin ilk devresinde deplasmanda şansız bir şekilde bir sayı farkla yenildiğimiz müsabakanın rövanşında işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Bu müsabakayı kazanarak geçen hafta kaybettiğimiz bir puanı da telafi etmek istiyoruz. Bu sezon ligin bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmeyi, hatta ilk 4 takım arasına girmeyi amaçlıyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz, ancak bizim dışımızdaki gelişmeler, dış etkenlerden dolayı önümüz bir çok kez kesildi. Buna rağmen biz yolumuza devam edeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Rövanşı IstiyorIlerigazetesişubatCumartesi2022Hentbol KadınlarHentbol Kadınlar Birinci LigiMücadeleMüsabakaYozgat Aile Ve Sosyal Politikalar Gençlikspor TakımıTakımRıza Kayaalp Spor SalonuKızıltepe Spor LisesiHentbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatsporlu oyuncular kahvaltıda buluştu
Yozgatsporlu oyuncular kahvaltıda buluştu
Engelliler lideri gözüne kestirdi
Engelliler lideri gözüne kestirdi
Divanlı zirveyi hedefliyor
Divanlı zirveyi hedefliyor
Bozokspor unvanını koruyacak
Bozokspor unvanını koruyacak
Amatörde sona geliniyor
Amatörde sona geliniyor
Yozgatspor Çayıralan deplasmanında
Yozgatspor Çayıralan deplasmanında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim