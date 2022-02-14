Kızlar rövanşı bırakmadı

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine bir sayı farkla mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, rakibine rövanşı bırakmadı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakaya hızlı başlayan taraf oldu. Rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabakanın ilk yarısını 21-17 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da Kızıltepe Spor Lisesi Karşısında üstün oyununu sergileyen kırmızı siyahlılar rakibi karşısında rahat bir galibiyet aldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Adnan Topçu, Yiğit Özdemir hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Semanur Buse Baran attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Hilal Doğan 7, Zehra Karaboğaz, Elif Özdeniz 5, Atiye Gülseven, Zeynep Yüksektepe 4, Zehra Karadavut ve Rümeysa Atik ise 1’er gol atarak takımlarına katkı sağladı. Konuk ekip Kızıltepe Spor Lisesi’nde ise Bahar Öz attığı 16 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Kübra Arslanhan 6, Nurten Sanır, Rojda Güler 3, Ruken Arı ise 1 gol ile takımına katkı sağladı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Elif Özdeniz, Zehra Karadavut, Rümeysa Atik, Semanur Buse Baran, Zehra Karaboğaz ve Elif Sude Uyar 1’er kez, Atiye Gülseven 2 defe, Zeynep Yüksektepe ise 3 defa iki dakika cezası alırken, Atiye Gülseven, Elif Özdeniz, Zehra Karaboğaz sarı kart, Zeynep Yüksektepe ise kırmızı kart gördü. Konuk ekip Kızıltepe Spor Lisesi’nde ise Nurten Sanır 1, Kübra Arslanhan ise 2 kez iki dakika cezası alırken, bu oyuncular sarı kart gördü.