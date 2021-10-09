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KIZLAR RiZE'DE

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün deplasmanda Pazarspor ile oynayacağı müsabaka için Rize’ye gitti.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:36
KIZLAR RiZE'DE

Yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Pazarspor ile karşı karşıya gelecek olan bizim kızlar, güçlü rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Milli oyuncusu Atiye Gülseven’den yoksun bir şekilde müsabakaya çıkacak olan kırmız siyahlı ekipte yeni transferler de sahadaki yerini alacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezonun ilk müsabakasını bugün deplasmanda Pazarspor ile oynayacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren genç çalıştırıcı, ‘’Takımımızın en oyuncularından biri olan Atiye Gülseven rahatsızlığı nedeniyle aramızda olamayacak ancak yeni transferlerimiz sahada olacaklar. Ligin güçlü ekiplerinden birin olan Pazarspor karşısında iyi bir mücadele örneği vererek sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Her zaman sezonun ilk müsabakaları çok zor geçer, ancak bizler her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek düzeydeyiz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakadan puanlar alacak tarafın bizim olmasını umut ediyorum’’ dedi. 

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