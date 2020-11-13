Kızlar prova yaptı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın konuk edecekleri Gaziantep temsilcisi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımının taktik antrenmanını yaptı. Güçlü rakibini yenerek ligdeki ilk puanlarını almak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Antrenör Enis Atmaca, bir haftadır Oğuzeli takımı ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımını yeneceklerine inandıklarını dile getiren genç Antrenör, ‘’Ligde iyi oynamamıza karşılık bir türlü istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ancak yarın konuk edeceğimiz Gaziantep temsilcisi karşısında her şeyin daha da iye olacağına inanıyorum. Güçlü rakibimiz karşısında iyi oyun oynayıp bunu da galibiyet ile süsleyeceğiz’’ dedi.