Kızlar Polatlı’yı gözüne kestirdi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligin ilk haftasında sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Birinci Lig’de ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. İlk müsabakaların her zaman çok zor geçtiğini hatırlatan Atmaca, ‘’Ancak Polatlı takımı ile oynayacağımız müsabaka bizim için daha da zor geçecek. Çünkü hem ligin ilk müsabakası hem de ilk defa mücadele edeceğimiz Birinci Lig’de bir müsabaka oynayacağımız için heyecanlıyız. Ligde transfer yapmayan tek takım olduğumuz gibi ligin en genç takımı da biziz. Oyuncularımızın tamamı Yozgatlı sporculardan oluşuyor ve oyuncularımız Birinci Lig’de mücadele edecekleri için heyecanlılar. Ancak kendilerinden de eminler. Biz Polatlı deplasmanında takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve iki puan alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.