Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1150
ALTIN
472.442
DOLAR
7.7305
STERLİN
9.9520
EURO
9.0778

Kızlar Polatlı’yı gözüne kestirdi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Polatlı Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:56
Kızlar Polatlı’yı gözüne kestirdi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligin ilk haftasında sahadan galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü Birinci Lig’de ilk müsabakalarına çıkacaklarını söyledi. İlk müsabakaların her zaman çok zor geçtiğini hatırlatan Atmaca, ‘’Ancak Polatlı takımı ile oynayacağımız müsabaka bizim için daha da zor geçecek. Çünkü hem ligin ilk müsabakası hem de ilk defa mücadele edeceğimiz Birinci Lig’de bir müsabaka oynayacağımız için heyecanlıyız. Ligde transfer yapmayan tek takım olduğumuz gibi ligin en genç takımı da biziz. Oyuncularımızın tamamı Yozgatlı sporculardan oluşuyor ve oyuncularımız Birinci Lig’de mücadele edecekleri için heyecanlılar. Ancak kendilerinden de eminler. Biz Polatlı deplasmanında takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve iki puan alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Polatlı’yı Gözüne Kestirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORGUN LiDERE PATLADI
SORGUN LiDERE PATLADI
Yozgatspor taktik çalışacak
Yozgatspor taktik çalışacak
Sönmez üzgün
Sönmez üzgün
Kızlar lige yöneldi
Kızlar lige yöneldi
Fetiyespor hazırlıkları devam ediyor
Fetiyespor hazırlıkları devam ediyor
Sorgun’dan tepki
Sorgun’dan tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim