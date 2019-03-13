Kızlar Play-Off’ta

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, tamamen Yozgatlı sporculardan oluşan takımlarının büyük bir başarıya imza atarak ilk defa mücadele ettiği ikinci ligde Play-Off oynamayı garantilediğini söyledi. Hedeflerinin Play-Off’larda da gide bildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Play-Off müsabakalarında çok güçlü rakipler ile karşı karşıya geleceğiz. Hedefimiz tabi ki rakiplerimizi yenerek Birinci Lige yükselmek. Ancak takımımız genç ve tecrübesiz. Takımımız önümüzdeki yıllarda çok daha iyi duruma gelecektir. Ancak Play-Off’larda bütün müsabakalarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım Play-Off’larda başarılı oluruz ve Yozgat’a şampiyonluğu getiririz’’ dedi.