Kızlar Play-Off'ta

Bayanlar 2. liginde grup maçlarının tamamlanmasına az bir süre kala gruplarında ilk üç sırayı alan toplam 6 takım play- off'a yükseldi. Günün önemli maçında Tekirdağ Malkara , Mudanya Belediyespor'u 25- 23 yendi. A grubunda Ankara Gölbaşı Belediyespor, Adana Adasokağı ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar GSK , B grubunda 1970 Vefa, Tekirdağ Malkara ve Mudanya Belediyespor Play - Off grubuna katılmaya hak kazandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar 1. lige yükselecek. Play- Off maçlarının 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara'da oynanması planlanıyor.