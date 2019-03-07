Kızlar, Pertek maçı hazırlığna başladı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Pertek Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.