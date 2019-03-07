Kızlar, Pertek maçı hazırlığna başladı

Antrenör Enis Atmaca, ligin ilk yarısında yendikleri Pertek Belediyespor müsabakasında rakiplerine rövanşı vermek istemediklerini söyledi. Rakiplerini yenerek Play-Off hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Bu müsabaka için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Deplasmanda rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.
07 Mart 2019 Perşembe 00:00
6 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol