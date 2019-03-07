Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103453
ALTIN
224.790
DOLAR
5.4330
STERLİN
7.1572
EURO
6.1493

Kızlar, Pertek maçı hazırlığna başladı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Pertek Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

Kızlar, Pertek maçı hazırlığna başladı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Pertek Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
6 Okunma
Kızlar, Pertek maçı hazırlığna başladı

Antrenör Enis Atmaca, ligin ilk yarısında yendikleri Pertek Belediyespor müsabakasında rakiplerine rövanşı vermek istemediklerini söyledi. Rakiplerini yenerek Play-Off hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Bu müsabaka için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Deplasmanda rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mobil Merkez uygulaması
Mobil Merkez uygulaması
Yenifakılı iddialı
Yenifakılı iddialı
Arıcı’ya Yozgat’tan destek
Arıcı’ya Yozgat’tan destek
Sorgun Haliliye’ye hazırlanıyor
Sorgun Haliliye’ye hazırlanıyor
Artık üç puanlar önemli
Artık üç puanlar önemli
Kürüm’ü kazanacağız
Kürüm’ü kazanacağız
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim