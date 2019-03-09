Kızlar Pertek deplasmanında

Ligde henüz puanı bulunmayan Pertek Belediyespor karşısına galibiyet parolası ile çıkacak olan Yozgat temsilcisi Play-Off yolunda şansını sürdürmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Pertek Belediyspor takımının puanının bulunmamasına karşılık iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Ligin ilk yarısında kendi evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmasını bilmiştik. Şimdi deplasmanda rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi.