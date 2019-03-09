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Kızlar Pertek deplasmanında

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Pertek Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kızlar Pertek deplasmanında

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi A Grubu takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Pertek Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Kızlar Pertek deplasmanında

Ligde henüz puanı bulunmayan Pertek Belediyespor karşısına galibiyet parolası ile çıkacak olan Yozgat temsilcisi Play-Off yolunda şansını sürdürmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Antrenörü Enis Atmaca, yarın deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Pertek Belediyspor takımının puanının bulunmamasına karşılık iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Ligin ilk yarısında kendi evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmasını bilmiştik. Şimdi deplasmanda rakibimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

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