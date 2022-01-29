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Kızlar Pazar’ı bekliyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Olimpik Pazarspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:15
Kızlar Pazar’ı bekliyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yarın ligin ikinci yarısının ilk haftasında Olimpik Pazarspor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlayıp moral bulmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız Türkiye Kupası müsabakalarını yarın konuk edeceğimiz Pazarspor ile oynayacağımız müsabaka için iyi bir hazırlık oldu. Oyuncularımın son durumları şuanda çok iyi. Ligin ilk devresinde mağlup olduğumuz rakibimizi yenerek hem Pazarspor’dan ilk müsabakanın rövanşını almak hem de ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamayı hedefliyoruz’’ dedi. 

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