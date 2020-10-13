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Kızlar Özer’in konuğu oldu

KADINLAR Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir dönem Yozgat’ta rehber öğretmeni olarak görev yapan ve Yozgatlı olan Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’in konuğu oldu.

13 Ekim 2020 Salı 00:30
Kızlar Özer’in konuğu oldu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncu ve antrenörü Enis Atmaca’yı konuk eden Özer, Yozgat’ın gururu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları ve antrenörlerini tebrik etti. Onlarla gururlandığını dile getiren Özer, özverili çalışmalar neticesinde sadece kendi imkanları ile bu noktaya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile gurur duyduğunu ifade etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kulübü de yaptığı açıklamada, Özer’e teşekkür etti. Açıklamada, ‘’Yozgatlıları görünce göğsüm kabardı sözleriyle bizleri onurlandıran Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü sayın Nevzat Özer müdürümüze, bizlere göstermiş olduğu ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı kulübümüz ve sporcularımız adına çok teşekkür ederiz’’ denildi. 

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Kızlar Özer’in Konuğu Oldu
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