KIZLAR OSB’DE

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle, bir dizi ziyaretlerde bulunan kız hentbol takımı Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin ve Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyyüp Çam’ı ziyaret ettiler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulübü Yozgat Şube Başkanı Musa Saydam, büyük çoğunluğunu orta okul ve lise 1’inci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu takımlarını Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle, takımlarına destekte bulunan firmaları ziyaret ettiklerini söyledi. Ritim Tekstil ve Eren Çorap firmalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Saydam, ‘’İki tekstil firmamızın müdürleri de bizleri gerçekten çok iyi ağırladılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün dünya Çocuk Hakları günü, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. 20 Kasım günü. Bugün de bizlerde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak bir dizi etkinlik düzenlemek istedik ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ritim Tekstil ile Eren Çorap firmalarını ziyaret ettik’’ dedi. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin ve Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyyüp Çam ise kendilerini ziyarete gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının dünya çocuk hakları gününü kutlayarak kendilerini ziyaret ettikleri için duydukları mutluluğu dile getirdiler.