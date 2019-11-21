Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106785
ALTIN
270.358
DOLAR
5.6938
STERLİN
7.3711
EURO
6.3037

KIZLAR OSB’DE

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlekspor takımı sporcuları Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde tekstil firmalarını ziyaret etti.

KIZLAR OSB’DE

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlekspor takımı sporcuları Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde tekstil firmalarını ziyaret etti.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
KIZLAR OSB’DE

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle, bir dizi ziyaretlerde bulunan kız hentbol takımı Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin ve Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyyüp Çam’ı ziyaret ettiler. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulübü Yozgat Şube Başkanı Musa Saydam, büyük çoğunluğunu orta okul ve lise 1’inci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu takımlarını Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle, takımlarına destekte bulunan firmaları ziyaret ettiklerini söyledi. Ritim Tekstil ve Eren Çorap firmalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Saydam, ‘’İki tekstil firmamızın müdürleri de bizleri gerçekten çok iyi ağırladılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün dünya Çocuk Hakları günü, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. 20 Kasım günü. Bugün de bizlerde Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak bir dizi etkinlik düzenlemek istedik ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Ritim Tekstil ile Eren Çorap firmalarını ziyaret ettik’’ dedi. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin ve Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Eyyüp Çam ise kendilerini ziyarete gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının dünya çocuk hakları gününü kutlayarak kendilerini ziyaret ettikleri için duydukları mutluluğu dile getirdiler. 

Anahtar Kelimeler:
KIZLAR OSB’DE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Puan kayıpları can sıktı
Puan kayıpları can sıktı
Çiğdemli telafi peşinde
Çiğdemli telafi peşinde
Haftaya kapanıyor
Haftaya kapanıyor
Sorgun telafi etti
Sorgun telafi etti
Voleybolda hafta arası mesaisi
Voleybolda hafta arası mesaisi
Salon bakımda
Salon bakımda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim