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Kızlar Ordu’ya bileniyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:21
Kızlar Ordu’ya bileniyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını ve yenecekleri maçı hakem nedeniyle mağlup bitirdiklerini söyledi. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynadıkları müsabakanın ilk yarısını önde tamamladıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Çok iyi oynadığımız bu müsabakanın ikinci yarısında hakem takımımızın el frenini çekti. Sahanın en iyi oyuncusu olan ve 33 dakikada 10 gol atarak takımımı sırtlayan oyunculardan biri olan kaptan Hilal’i durduk yere oyundan atınca gardımız düştü. Buse’den yoksun çıktığımız bir müsabakada Hilal’de oyundan atıldıktan sonra rakibimizin kendine güveni geldi. Taktir hakkını hep rakipten yana kullanan müsabaka hakemi bizim de mağlubiyetimizin mimarı oldu. Artık bu müsabaka geride kaldı ve şimdi Ordu Gençlerbirliği takımı ile deplasmanda oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Ordu takımı ile geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldık. Oynadığımız iki müsabakayı da kazanmayı başarmıştık. Şimdi yine Ordu Gençlerbirliği takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi almak ve moral bulmak istiyoruz’’ dedi. 

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Kızlar Ordu’ya Bileniyor
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