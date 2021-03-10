KIZLAR ORDU’YA BiLENiYOR

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılan antrenmanda Antrenör Enis Atmaca oyuncularına kondisyon ağırlık çalışma yaptırdı. Bugünden itibaren teknik ve taktik çalışmasına geçecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında tek düşünde galibiyet. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü ligdeki bire bir rakiplerinden biri olan Ordu Gençlerbirliği takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin kalan haftalarında korkulu rüya görmemek için Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakayı mutlaka kazanmaları gerektiğine vurgu yapan Atmaca, ‘’Pazar günü kendi sahamızda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Rakibimizi güzel bir oyun ile yenerek puansız bir şekilde Yozgat’tan göndereceğimize inanıyorum’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•