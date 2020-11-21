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Kızlar Ordu yolcusu

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabaka için bugün son hazırlıklarını tamamlayarak Ordu’ya gidecek.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:14
Kızlar Ordu yolcusu

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ordu deplasmanında puanlar alarak dönmeyi hedefliyor. Antrenör Enis Atmaca, ligin ilk 5 haftalık bölümünde zirve mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya geldiklerini ve bu takımlar karşısında hem genç bir takım hem de tecrübesiz olmalarının sıkıntısını yaşayarak mağlup olduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta ise Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynadıkları müsabakayı hakem hataları ve eksik oyuncuları yüzünden kaybettiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Allah izin verirse bu hafta Ordu Gençlerbirliği karşısında galip geleceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldığımız rakibimiz ile oynadığımız iki müsabakayı da kazanmıştık. Yarın deplasmanda yine Ordu Gençlerbirliği takımını yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi alarak moral bulmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta takımımızın en önemli oyuncularından biri olan Buse’den yoksun mücadele ettik, yine takımımızın en iyi oyuncularından kaptanımızı da ikinci yarının başlamasıyla birlikte müsabaka hakemi kırmızı kart göstererek oyundan attı ve bizim gardımızı düşürerek mağlup olmuştuk. Ancak bu hafta Ordu Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabakaya tam kadro olarak çıkacağız. Buse’nin rahatsızlığı geçti ve o da yarınki müsabakada yanımızda olacak. Ben takımıma güveniyorum ve yarın Ordu Gençlerbirliği deplasmanından puanlar ile döneceğimize inanıyorum’’ dedi.

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Kızlar Ordu Yolcusu
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