Kızlar Oğuzeli’ne yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini yenerek ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden biri olan Gaziantep temsilcisi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını ve hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu söyledi. Ligin ilk devresinde Yozgat’ta oynadıkları müsabakayı hakeminde etkisi ile şansız bir şekilde yenildiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Bu sefer güçlü rakibimize rövanşı vermeyeceğiz ve Gaziantep deplasmanından puan ile döneceğiz. Takımımızda şuanda eksik oyuncumuz bulunmuyor. Bazı oyuncularımızın hafif sakatlıkları var ancak Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağımız müsabakada oynamalarına engel teşkil edecek bir durum yok. Ligin ilk yarısında Yozgat’ta oynadığımız müsabakada önde götürdüğümüz maçı hakemin etkisi ile kaybettik. Sahadaki en iyi oyuncularımızı kırmızı kart ile oyundan attı, ayrıca istemediğimiz sakatlıklarda yaşanınca o müsabakayı kaybettik. Ancak Pazar günü güçlü rakibimizden rövanşı alacağımıza inanıyorum’’ dedi.