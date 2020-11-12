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Kızlar Oğuzeli’ne bileniyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağı müsabakaya hazırlanıyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:09
Kızlar Oğuzeli’ne bileniyor

Haftayı maç yapmadan bay geçiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı iki gün izin kullandıktan sonra Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalara başlamıştı. Celal Atik Spor Salon’unda yoğun bir şekilde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarını da devam ettiriyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçen haftayı fikstür gereği maç yapmadan bay geçirdiklerini söyledi. Yorucu bir lig maratonunda bir haftalık dinlenmenin kendilerine iyi geldiğini dile getiren Atmaca, ‘’Oyuncularıma iki gün izin verdikten sonra antrenmanlara başladık. Kondisyon ağırlıklı yaptığımız çalışmalarımızın ardından Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Bu müsabakanın teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarını yapmaya da başladık’ dedi. 

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Kızlar Oğuzeli’ne Bileniyor
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