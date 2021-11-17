Kızlar Oğuzeli’ne bileniyor

Hafta sonu Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile oynadığı müsabakayı farklı şekilde kaybeden kırmızı siyahlı ekip, bu maçı geride bırakarak Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımına yöneldi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Elazığ temsilcisi karşısında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını ancak bu müsabakanın geride kaldığını söyledi. Elazığ karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını ve rakiplerinin haklı galibiyet aldığını dile getiren Atmaca, ‘’Bu müsabakayı unutup Cumartesi günü deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağımız müsabakaya odaklanmamız gerekiyor. Pazartesi gününden itibaren Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu müsabakaya iyi hazırlanıp Elazığ karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz’’ dedi.