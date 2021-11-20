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Kızlar Oğuzeli karşında

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya gelecek.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:56
Kızlar Oğuzeli karşında

Oğuzeli Spor Salonu’nda saat 13.30’da başlayacak olan müsabakada galibiyet hedefleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı tam kadro olarak sahaya mücadele edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, son iki haftada istemedikleri mağlubiyetler aldıklarını ancak bugün Oğuzeli takımını yenerek bu mağlubiyetleri telafi etmek istediklerini söyledi. Atiye Güleven’in cezasının bittiğini hatırlatan Atmaca, son iki haftada Atiye’nin eksikliğini ciddi şekilde hissettiklerini, bugün cezasının bittiğini ve sahada olacağını sözlerine ekledi. 

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