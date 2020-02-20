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Kızlar Niğde’de

OKUL Sporları kapsamında Niğde’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası yıldız kızlar hentbol müsabakalarına katılmak üzene Cumhuriyet Ortaokulu kız hentbol takımı Niğde’ye gitti.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:41
Kızlar Niğde’de

Yozgat’ta yapılan okul sporları yıldız kızlar hentbol müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede şampiyonluk ipini göğüsleyen Cumhuriyet Ortaokulu, Adana, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Hatay, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek. Güçlü takımların yer aldığı grupta iyi bir kura çekerek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarına galibiyet ile başlamak isteyen Yozgat temsilcisi bu sefer grup müsabakalarını lider tamamlayarak bir üst tura çıkmak istiyor. Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, yıllardır Yozgat’ta şampiyonluğu kimseye bırakmayan Cumhuriyet Ortaokulu kız hentbol takımı ile grup müsabakalarında hedeflerinin bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi. Uzun süredir grup müsabakalarına hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’İyi hazırlandığımız grup müsabakalarında rakiplerimizi yenerek bir üst tura çıkmak istiyoruz. Çok güçlü takımların yer aldığı grupta sürpriz yapacağımızı düşünüyorum’’ dedi. 

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Kızlar Niğde’de
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