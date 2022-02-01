Kızlar mutlu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Olimpik Pazarspor karşısında aldığı galibiyetin sevincini yaşıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ligin ilk yarısında mağlup oldukları Olimpik Pazarspor’u net bir skorla yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Pazarspor karşısında gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını kutlayan Genç Antrenör Atmaca, ‘’Kendi sahamızda Olimpik Pazarspor ile oynadığımız müsabakanın özellikle ikinci yarısında oyuncularım çok iyi mücadele ettiler ve güçlü rakibimiz karşısında haklı bir galibiyet aldık. Şimdi bu müsabakayı geride bıraktık ve Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına bugün itibariyle başlayacağız. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başladık ve Artvin temsilcisini yenip bunu seriye bağlamayı istiyoruz. Takımımız çok iyi durumda ve Artvin deplasmanından da istediğimizi alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.