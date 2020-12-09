Kızlar Mudanya’yı gözüne kestirdi

Ligde çıktığı son iki müsabakayı da kazanarak bir çıkış yakalayan ve moral bulan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Mudanya Belediyespor ile deplasmanda oynayacakları müsabakayı da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, son iki haftada aldıkları galibiyet ile takımının moralinin yerine geldiğini ve bu moral ile de çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Cumartesi günü Bursa’da Mudanya Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Bu müsabakayı kazanarak galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Mudanya karşısında takımımın iyi mücadele edeceğini ve sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancım tamdır’’ dedi.