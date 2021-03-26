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Kızlar Mudanya’ya bileniyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Mudanya Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

26 Mart 2021 Cuma 00:41
Kızlar Mudanya’ya bileniyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Mudanya Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadıkları müsabakayı kaybettiklerini hatırlatan Atamca, Pazar günü güçlü rakiplerinden rövanşı alacaklarına inandığını ifade etti. Yoğun bir şekilde Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarının altını çizen Atmaca, ‘’Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Ancak biz de ligin ilk yarısına göre çok daha iyi durumdayız. Rakibimizi yenebilecek güce sahibiz. İstediğimiz oyun tarzını sahaya yansıta bilirsek güçlü rakibimizden rövanşı alırız’’ dedi.  

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Kızlar Mudanya’ya Bileniyor
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