KIZLAR MERCEK ALTINDA

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, kurumları bünyesinde faaliyet gösteren ve bu sezon ilk defa mücadele ettikleri Bayanlar İkinci Lig’inde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının birçok oyuncusunun diğer kulüpler tarafından izlendiğini söyledi. Kendi alt yapılarından yetişerek bu sezon ilk defa bir lig müsabakasında oynayan sporcuların gösterdiği büyük performansın çok dikkat çektiğini dile getiren Neşeli, ‘’Oyuncularımızın yaşları küçük ve tecrübesiz olmalarına karşılık oynadıkları oyun ile göz dolduruyorlar. Onların oynadıkları bu oyun ise birçok köklü kulübün dikkatini çekmiş durumda. Bazı oyuncularımızı büyük takımlar mercek altına aldılar ve onları izliyorlar. Ben inanıyorum ki bu oyuncularımızın birçoğu önümüzdeki yıllarda çok daha üst liglerde mücadele edecektir’’ dedi.