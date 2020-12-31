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Kızlar Maltepe’ye bileniyor

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyorlar.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:14
Kızlar Maltepe’ye bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk yarısının son haftasında güçlü rakiplerini yenerek devre arasına moralli girmenin hesaplarını yapıyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları zorlu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Bugün yapacakları son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacaklarını dile getiren Atmaca, yarın ise İstanbul’a gideceklerini dile getirdi. Şimdiye kadar kendilerine her zaman İstanbul’da destek olan İstanbul Yozgatlılar Federasyon’unu başkan ve üyelerine bir galibiyet yaşatamadıklarının altını çizen Atmaca, ‘’Bu sezon İstanbul ve çevresinde oynadığımız müsabakaları kazanamamıştık, ancak Cumartesi günü Maltepespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak İstanbul’da bizlerin her zaman yanında olan İstanbul Yozgatlılar Federasyon’u üyelerine yeni yıl hediyesi vereceğiz. Bu müsabaka için çok çalıştık ve inanıyorum ki güçlü rakibimizi yenerek Ligin ilk devresini galibiyet ile tamamlayacağız’’ dedi.

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Kızlar Maltepe’ye Bileniyor
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