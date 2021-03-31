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KIZLAR MAĞLUBiYETE ÜZÜLÜYOR

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hafta sonu Mudanya Belediyespor karşısında aldıkları mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:32
KIZLAR MAĞLUBiYETE ÜZÜLÜYOR

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ilk beş takım arasına girme mücadelesi veren Mudanya Belediyespor karşısında çok iyi mücadele etmelerine karşılık rakiplerinin tecrübesi ve kendi oyuncularının da basit hatalar yapması nedeniyle müsabakayı kaybettiklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi mücadelenin karşılığının mağlubiyet olmaması gerektiğini dile getiren Atmaca, ‘’Mudanya Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığımız müsabakada rakibimize farklı bir şekilde yenilmiştik. Ancak bu müsabakadan öncede dediğim gibi biz artık o eski takım değiliz. Her geçen gün biraz daha üzerine koyarak performansımız arttırarak devam ediyoruz. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyorduk ve ona göre iyi hazırlandık. Başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Ancak takımımızın tecrübesizliği ve yaptığımız birkaç basit hata bizi mağlubiyete taşıdı. Kazanabileceğimize inandığımız bu müsabakada hata yapan taraf biz olduk ve mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. Artık bu müsabaka geride kaldı ve Pazar günü deplasmanda Bolu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya yöneldik. Bu müsabakaya iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi yenmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

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KIZLAR MAĞLUBiYETE ÜZÜLÜYOR
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