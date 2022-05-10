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Kızlar mağlubiyet ile tamamladı

Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi K Grubunda mücadele eden Yurdum Gençlikspor, ligin son haftasında konuk ettiği Erenköyspor’a 2-0 mağlup oldu.

10 Mayıs 2022 Salı 00:42
Kızlar mağlubiyet ile tamamladı

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada as oyuncularının yokluğu nedeniyle rakibi karşısında zorlanan Yurdum Gençlikspor, güçlü rakibine 2-0 mağlup oldu. İlk defa mücadele ettiği ligde iyi bir oyun ortaya koymasına karşılık bir türlü istediği sonuçları alamayan Yurdum Gençlikspor ligi mağlubiyet ile tamamladı. Malatya Bayanlarspor, Aksaray Tuzgölüspor, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ve Erenköyspor takımlarını yer aldığı K grubunda mücadele eden Yurdum Gençlikspor ligi bir puan ile son sırada tamamladı. Bu sezon tecrübeli yılı olarak değerlendiren Yurdum Gençlikspor teknik ekibi önümüzdeki sezon çok daha iyi olacaklarını söylediler. 

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