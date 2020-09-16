Kızlar lige yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara yönelen temsilcimiz, ligin ilk haftasında güçlü rakibini yenerek galibiyet ile başlamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, uzun süredir devam eden kamp çalışmalarını tamamlayarak artık lige yöneldiklerini söyledi. İlk defa mücadele edecekleri Birinci Lig’de ilk sezonlarında başarılı olmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Birkaç aydır Yozgat’ta takımımız ile birlikte yoğun bir şekilde kamp çalışması yaptık. Yaptığımız kamp çalışmasında kondisyon ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yaptık. Zaman zaman taktik çalışmaları yapsak ta oyuncularımızın fiziksel olarak lige hazır olmaları için kondisyona ağırlık verdik. Artık ligin başlamasına yaklaşık 15 günlük bir süre kaldı. Bu nedenle çalışmalarımızı teknik ve taktik ağırlıklı yapmaya başladık. Haftanın üç günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çift kale maç yaparken, haftanın iki günü ise Celal Atik Spor Salon’una çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk haftasında deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligdeki ilk müsabakamızı kazanarak moralli ve galibiyetli bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz’’ dedi.