KIZLAR LiGE YÖNELDi

Yozgat’ta düzenlenen Türkiye Kupası müsabakalarında istediği sonuçları alamayan kırmızı siyahlı ekip Pazarspor ile oynayacağı maça yöneldi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Türkiye kupasında ev sahibi takım olmalarına karşılık ev sahibi olmanın avantajını kullanamadıklarını söyledi. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren takımlar karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Türkiye Kupası müsabakalarında ev sahibi takım bizdik. Oynadığımız müsabakalarda taraftarlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyorum. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren takımların yer aldığı bir grupta mücadele ettik. Rakip takımda yer alan oyuncuların sadece birinin ücreti bizim tüm sezonda harcadığımız ücrete denk. Çok tecrübeli oyunculardan kurulu takımlara karşı iyi mücadele ettik. Sahada oyuncularım kazanmak için çok çabaladılar hepsini tebrik ediyorum. Ancak artık bu müsabakalar geride kaldı. Hafta sonu ligin ikinci yarısının ilk müsabakası olan Pazarspor ile oynayacağımız maça yöneldik. Türkiye kupası müsabakaları ligin ikinci yarısı için iyi bir hazırlık oldu. Devre arası hazırlık kampımızda hazırlık müsabakası oynama şansı bulamamıştık bu bizim için çok iyi oldu. Pazar günü konuk edeceğimiz Pazarspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz’’ dedi.