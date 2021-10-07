Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1371.69
ALTIN
502.69
DOLAR
8.8625
STERLİN
12.1100
EURO
10.2849

Kızlar lige yöneldi

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Pazarspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladı.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:33
Kızlar lige yöneldi

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen çalışmalarda teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi gününe kadar tam manasıyla hazır olup lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, erken başladıkları yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. 9 Ekim tarihinde Olimpik Pazarspor ile oynayacakları müsabaka ile ligin startını vereceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Pazarspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor ve ligin en hazır takımlarından biri olacağımıza inanıyorum. Bünyemizde çok yetenekli oyuncular var, bazıları tecrübesiz ancak tecrübeli oyuncularımız ile bu sezon ilk defa A takımda forma giyecek olan genç oyuncularımızı harmanlayarak güzel bir ekip oluşturduk. Çok zor bir grupta yer alıyoruz ve bu oyuncularımız ile birlikte ligi en azından orta sıralarda tamamlamak istiyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Lige YöneldiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberHentbolKadınlarYozgatAileveSosyalPolitikalarGençliksporPazarsporMüsabakaHazırlıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti
Sorgun Tokat’a bileniyor
Sorgun Tokat’a bileniyor
Amatör Spor Haftası
Amatör Spor Haftası
Yozgat takımları 5’inci bölgede
Yozgat takımları 5’inci bölgede
Gençlik merkezinde okçuluk kursu
Gençlik merkezinde okçuluk kursu
Dünya yürüyüş günü
Dünya yürüyüş günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim