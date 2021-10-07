Kızlar lige yöneldi

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen çalışmalarda teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi gününe kadar tam manasıyla hazır olup lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, erken başladıkları yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi. 9 Ekim tarihinde Olimpik Pazarspor ile oynayacakları müsabaka ile ligin startını vereceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Pazarspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Uzun süredir çalışmalarımız devam ediyor ve ligin en hazır takımlarından biri olacağımıza inanıyorum. Bünyemizde çok yetenekli oyuncular var, bazıları tecrübesiz ancak tecrübeli oyuncularımız ile bu sezon ilk defa A takımda forma giyecek olan genç oyuncularımızı harmanlayarak güzel bir ekip oluşturduk. Çok zor bir grupta yer alıyoruz ve bu oyuncularımız ile birlikte ligi en azından orta sıralarda tamamlamak istiyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•