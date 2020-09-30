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Kızlar lige yöneldi

KADINLAR Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hafta sonu başlayacak olan yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:37
Kızlar lige yöneldi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan temsilcimiz, lige galibiyet ile başlamanın hesaplarını yapıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, uzun bir çalışma döneminin ardından artık ligin başlama zamanının geldiğini söyledi. Cumartesi günü Ankara deplasmanında Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini dile getiren Antmaca, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. Uzun zamandır yoğun bir şekilde hazırlığını yaptıkları ligde başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizen Atmaca, ‘’Ligde tek transfer yapmayan ve sadece kendi memleketinin oyuncuları ile mücadele eden, ayrıca yaş ortalaması 15 olan tek takım biziz. Bu ligde sürpriz yapacağımıza ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Takım olarak moral ve motivasyonumuz iyi durumda. Kızlarımız ilk defa böyle bir ligde oynayacakları için heyecanlılar kızlarımızın bu heyecanını sahaya olumlu yönde yansıtırsak ilk müsabakamızı kazanırız diye düşünüyorum’’ dedi.

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Kızlar Lige Yöneldi
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