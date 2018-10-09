Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96732
ALTIN
233.515
DOLAR
6.1073
STERLİN
8.0225
EURO
7.0114

KIZLAR LiGE HAZIRLANIYOR

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 14 Ekim tarihinde karşılaşacakları Adana Adasokağı Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

KIZLAR LiGE HAZIRLANIYOR

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 14 Ekim tarihinde karşılaşacakları Adana Adasokağı Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Ekim 2018 Salı 06:30
54 Okunma
KIZLAR LiGE HAZIRLANIYOR

ozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam, Türkiye Bayanlar Hentbol 2. liginde mücadele eden takımlarının ilk müsabakasında 14 Ekim Pazar günü Adana’da Adasokağı takımı ile karşılaşacağını söyledi. Yozgat tarihinin ilk kız hentbol takımı olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Saydam, ‘’Kulübümüzün vizyonu, koruma ve bakım altında bulunan kız çocuklarımızın sosyal uyumuna katkıda bulunmak ve spor ile onları umutla baktıkları bir geleceğe hazırlamaktır. Antrenörümüz Enis Atmaca, Yardımcı Antrenörümüz Mehmet Aydoğan ve Kulüp Yönetimimiz vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
KIZLAR LiGE HAZIRLANIYORAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİKSPORKIZLAR HENTBOL
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TAKIM HEPiMiZiN!
TAKIM HEPiMiZiN!
12’inci transfer taraftar
12’inci transfer taraftar
Bozokspor’da yüzler gülüyor
Bozokspor’da yüzler gülüyor
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor
Tuzkayaspor’da hazırlıklar sürüyor
Sorgun, kazanamadı ama!
Sorgun, kazanamadı ama!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim