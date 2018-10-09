KIZLAR LiGE HAZIRLANIYOR

ozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kulüp Başkanı Musa Saydam, Türkiye Bayanlar Hentbol 2. liginde mücadele eden takımlarının ilk müsabakasında 14 Ekim Pazar günü Adana’da Adasokağı takımı ile karşılaşacağını söyledi. Yozgat tarihinin ilk kız hentbol takımı olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Saydam, ‘’Kulübümüzün vizyonu, koruma ve bakım altında bulunan kız çocuklarımızın sosyal uyumuna katkıda bulunmak ve spor ile onları umutla baktıkları bir geleceğe hazırlamaktır. Antrenörümüz Enis Atmaca, Yardımcı Antrenörümüz Mehmet Aydoğan ve Kulüp Yönetimimiz vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.